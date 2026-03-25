Kurtulmuş: "İsrail, ABD'yi belirsiz bir savaşa sürükledi"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in ABD'yi arkadan iterek belirsiz bir savaşın içerisine sürüklediğini söyledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosunun ev sahipliğinde Zagreb Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi'ndeki "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi" sonrası canlı yayınında yöneltilen soruları yanıtladı.

Zirveye ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, Üç Deniz Girişimi'nin önemine değinerek, Türkiye'nin 2025'te stratejik ortak olarak söz konusu girişime katıldığını anımsattı. Girişimin, Karadeniz, Baltık ve Adriyatik denizleri arasında uzanan bölgenin daha hızlı ve dengeli kalkınmasını teşvik etmeyi amaçladığını aktaran Kurtulmuş şunları kaydetti:

NATO'NUN İŞLEVSİZLİĞİ

"Özellikle bağlantısallık, enerji nakil hatlarının güvenliği, günümüzdeki çatışma ortamlarını göz önünde bulundurduğumuzda Avrupa, doğu batı aksındaki güvenliğin temin edilmesi bakımından oldukça önemli bir inisiyatif, bundan sonra da öneminin daha da artacağı görülüyor. Özellikle NATO'nun, Avrupa Birliği'nin öneminin azalmaya başladığı bu dönemde, ülkelerin burada bir kez daha gördük ki yeni bir arayışları var. Ülkeler bu arayışlarını sürdürüyorlar."

BATI İTTİFAKINDA KAN KAYBI

Girişimde yer alan ülkelerin, ikili ilişkileri artırmak açısından, Türkiye'yi bölgede fevkalade önemli bir partner ve güçlü bölgesel aktör olarak kabul ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, süreci şu sözlerle analiz etti:

"Elimizdeki bütün imkanlarla ve güven veren dış politika anlayışımızla bu ülkelerle ilişkilerimizi artırıyoruz. Ayrıca, bu kadar büyük türbülansların yaşandığı bu bölgede Türkiye'nin varlığı, herhangi bir girişime güç katıyor. Avrupa Birliği'nin, Kırım'ın Rusya tarafından ilhakıyla birlikteki süreçte sessiz kalması ve hiçbir fonksiyon icra edememesi, NATO'nun ise özellikle son zamanlarda Trump'ın Avrupa ile sürekli sürtüşmesi sonucu olarak ciddi bir kan kaybının içerisine girmesi Türkiye gibi önemli bir aktörün güvenirliğini artırıyor. İlk sefer stratejik ortak olarak bu toplantıya katılıyoruz. Oldukça önemli bulduğumu ifade etmek isterim. Buradaki görüşmelerimizin de Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilere olumlu katkıda bulunacağını ümit ediyorum."