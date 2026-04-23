Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Süreç mecliste yasallaşmalı"

Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda aylar süren titiz bir çalışmanın tamamlandığını bildirdi. Toplam 21 kapsamlı toplantı neticesinde her kesimin görüşünün alındığını ifade eden Kurtulmuş, hazırlanan raporun tüm siyasi partilerin ittifakıyla oluşmuş bir irade beyanı olduğunu kaydetti. Raporun özellikle 6. ve 7. bölümlerinde yer alan somut önerilerin vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KRİTİK EŞİK: ÖRGÜTÜN FESHİ VE SİLAH BIRAKMA TAKVİMİ

Sürecin tamamlanması için belirlenen stratejik parametrelere değinen TBMM Başkanı, devletin güvenlik birimlerinin gözlem ve raporlamasının esas olduğunu belirtti. Kurtulmuş, konuya dair şu değerlendirmelerde bulundu:

Stratejik Gözlem: Örgütün kendisini feshinin ve silahları bıraktığının güvenlik birimlerince tescil edilmesi beklenen temel aşamadır.

Gecikme Faktörü: Örgütün silah bırakma konusunu zamana yayması süreci yavaşlatmıştır. Başlangıçta öngörülen takvime uyulsaydı, süreç çoktan nihayete ermiş olurdu.

Yasal Çerçeve İhtiyacı: Silahlı faaliyetlerden vazgeçen bireylerin muhatap olacağı hukuki bir çerçevenin oluşturulması, Türkiye'nin selameti açısından zaruridir.

SİYASİ PARTİLERE MÜZAKERE VE YASALLAŞMA ÇAĞRISI

Komisyonun vazifesini yüz akıyla tamamladığını ve topun artık siyaset kurumunda olduğunu ifade eden Kurtulmuş, TBMM’de grubu bulunan partilerin kendi yasal tekliflerini hazırlayarak müzakere sürecini başlatmalarını beklediğini söyledi. Belirli bir takvim vermekten kaçınan ancak "hayırlı işlerde acele edilmesi" gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Meclis Başkanı olarak bu kadim meselenin toplumsal bir uzlaşıyla çözülmesi adına her türlü gayreti göstereceğini ifade etti.