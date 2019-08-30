O anları büyük bir heyecanla anlattı. Sanki yeniden yaşıyordu.
Mehmet Ali Soy, Kurtuluş Savaşı gazilerinden... 1975 yılında TRT ekranlarında, Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos günü yaşadıklarını anlattı.
Gazi Mehmet Ali Soy, göğüs göğüse çarpışmalarda, cephenin en sıcak anlarımda yaşananları bu sözlerler tarihe not düştü...
Büyük Taarruz kahramanlarındna olan Soy, nasıl gazi olduğunu da anlattı.
ulusal.com.tr
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