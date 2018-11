Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın canı, malı bize emanet." dedi.

Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinden kaynaklı aşırı yağışlara karşı bakanlık olarak alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi.



Geçtiğimiz aylarda Ordu ve Rize'de yaşanan aşırı yağışları hatırlatan Kurum, "Ordu'da metrekareye 400 kilogram, Rize'de 100 kilogram yağış düştü. Bunlar belki bir yılda beklenen yağışlar ama bir iki saatte yağdı, afet oldu. İstanbul'da taş büyüklüğünde dolular yağdı. Avrupa'da da yaşandı. Tüm dünyada artık iklim değişikliği ile mücadele etme zorunluluğu aşikar. Buna ilişkin bir iklim değişikliği strateji eylem planı hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Mevcut altyapı hesaplarının normal yağışlara göre yapıldığına işaret eden Kurum, "İklim değişikliğinden en az etkilenecek alt yapı, yol, içme suyu, kanalizasyon, menfez gibi bu projeleri içeren düzenlemeyi hazırlıyoruz." dedi.



Bitlis'te dere güzergahında dönüşüm



Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalar olduğuna değinen Kurum, "En son Rize'de 7 katlı binayı yıktık. Hafta sonu Bitlis'te dere güzergahı üzerinde büyük bir dönüşüm projesi hazırlayacağız ve Bitlis'in ortasından geçen dereyi inşallah en kısa zamanda ıslah edeceğiz." diye konuştu.



Kurum, eylem planının detaylarını ise şöyle anlattı:

"Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun da bu bölgedeki yağışların toplanıp, denize veya kanalizasyona deşarjını içeren bir proje hazırlıyoruz. Bu proje ile buradaki yolun standardı, yapılması gereken menfez...Neticede bu bir afet ama bu yağışlardan şehrin en az etkilenmesi için yapılması gerekenleri içerir bir düzenleme hazırlıyoruz. İnşallah bunları da Mekansal Stratejik Planı'mıza koyduğumuzda önümüzdeki süreçte şehirlerin yapılanması, alt yapısı için ihtiyaçlarını içeren bir düzenlemeyi de yapmış olacağız."



"Bizim için can önemli"



Dere güzergahındaki yapılaşmaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurum, şu bilgileri verdi:

"Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın canı, malı bize emanet. Bizim devlet olarak böyle bir sorumluluğumuz var. Bu canı, malı korumak zorundayız. Bir afet esnasında oradaki binadan kaynaklı şehre olan zarar daha fazla oluyor. Bizim bir canımızı kaybetmemiz mi önemli oradaki dere üzerindeki bina mı önemli? Bizim için can önemli."



Hazırlanacak mekansal ve kentsel dönüşümle ilgili planların bu konuları içereceğini anlatan Kurum, "Biz, yeni yaptığımız binayı tartışmayacağız." dedi.



Kurum, Türkiye'nin her yerinde kültürel ve yöresel mimarinin korunmasının zorunluluk haline getirilmesi için yerel yönetimler aracılığıyla çalışmalar yapacaklarını da kaydetti.



"Kayyumlarla bölgelerin çehresi değişti"



Doğu ve Güneydoğu'da bölücü terör örgütünden zarar gören bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kurum, geçmişte "çukur siyaseti" dolayısıyla ülke ve bölgenin çok zarar gördüğünü, şehitler verildiğini hatırlattı.



Belediyelerin kendilerine gönderilen kaynağı şehre harcamadığını, dağa gönderdiğini aktaran Kurum, "Bu para şehre harcandığı zaman gördük ki şehrin çehresi değişiyor. Kayyumlar üzerinden yollar, altyapı, içme suyu, kanalizasyon gibi her şeyi yenilemiş durumdayız." diye konuştu.



Terörün güvenlik güçlerince bölgeden temizlendiğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Tüm bölgede, 7 ilçede yaklaşık 25 bin bağımsız bölüm üretimi yapıyoruz. 68 bin vatandaşımız bu işten zarar gördü. 25 bini ağır hasarlı bir şekilde zarar gördü ve bu 25 bin konutu Toplu Konut İdaremiz ve Bakanlığımız hızlı bir şekilde üretimini gerçekleştirdi. Bir kısmının teslimini yaptık, bir kısmının da teslimini yapmaya devam ediyoruz."



Diyarbakır Sur'da bin 500 taş ev yapılacağını anlatan Kurum, yeşil alanlar oluşturulduğunu, yıkılan camilerin ve tarihi yerlerin yenilendiğini bildirdi.



Konut teslimlerinin 2019'un ortalarına kadar yapılacağını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Sokak iyileştirmesi yaptık. Yaklaşık 3 bin esnafın hiçbir bedel almadan dükkanını, caddesini yeniledik. Görüyoruz ki orada vatandaşımızın memnun olduğu çok güzel bir hayat var. Ticaret, turizm yeniden başladı. Sadece Diyarbakır'da yaptığımız terör olaylarından kaynaklı yatırım miktarı yaklaşık 2 milyar lira."



Daha yaşanabilir, sosyal, turizm odaklı şehirler



Bölgede yöresel mimari kapsamında az katlı ve bölgenin özelliğine uygun konutlar yapıldığını, İller Bankası Genel Müdürlüğü'nce de bölgenin atık su, içme suyu ve yollarının da yenilendiğini aktaran Bakan Kurum, "Kayyumlarımız bu noktada fedakar bir çalışma sergiliyorlar. Adeta o bölgelerin çehresi değişti. Biz bitirdiğimiz zaman daha yaşanabilir, daha sosyal, turizm odaklı bir Diyarbakır, Mardin, Hakkari göreceğiz diye ümit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.