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Kurum: Düzce'de 475 bina selden etkilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Düzce'de 3 ilçe ve 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldığını belirterek, "475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. 66 binamız da heyelan riski altında." dedi.

Kurum: Düzce'de 475 bina selden etkilendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kuvvetli yağış sonrası sel baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de incelemelerde bulundu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Düzce'de 3 ilçe ve 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldığını ifade eden Kurum, "Hasar tespit çalışmalarına göre, 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında." dedi.

Bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:
"Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi. Afet İşleri Başkanlığımız bu süreci çalışıyorlar. Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede kaldırılacak. Bölgede herhangi bir salgın riskinden arkadaşlarımız bahsetmedi. Bununla ilgili her türlü tedbiri valiliğimiz, AFAD, Kızılay ve tüm birimlerimiz almıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce #Çevre ve Şehircilik Bakanı #Murat Kurum
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