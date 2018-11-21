Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul Projesi'nde yatay mimari esas alınacak; insan ölçeğinde, kadim değerlerini koruyan çevre dostu ve aynı zamanda afet riskini bertaraf eden sağlıklı ve güvenli yaşam alanları planlanacaktır." dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum şunları söyledi:

"Ülke genelinde 592 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 442 bin adet bağımsız bölümün yıkımı sağlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır."



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