Kuryelerin çalışma saatlerine düzenleme

Kuryelerin mesai saati bildirilecek, uymayana ceza kesilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, kurye sektörüne yönelik yeni düzenlemeler içeren bir yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne sundu. Taslak, hızlı teslimat hizmetleriyle ilgili önemli değişiklikler içeriyor.

Düzenlemeye göre, kuryelerin çalışma saatleri Kuruma bildirilecek ve bu saatler dışında faaliyet gösterenlere cezai işlem uygulanacak.



Ulusal düzeyde hizmet vermek isteyen firmaların Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinin her birinde en az 3 şehirde depo, şube veya acentelik açmaları zorunlu hale getirilecek.



Düzenlemeyle sektördeki düzensiz yapının kontrol altına alınması amaçlanıyor.