Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şahısların emniyet safhası tamamlandı.

Aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye bünyesinde görevli mimar ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal’ın yer aldığı şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık makamınca alınan ifadelerin ardından; Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklama, Ahmet Taşkan ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Yapılan yargısal değerlendirme neticesinde hakimlik; Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal’ın tutuklanmasına, Taşkan’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmiştir.

Soruşturmanın Geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği süreçte; tanık ve müşteki beyanları, şüpheli savunmaları, dosya kapsamındaki veriler, HTS kayıtları ve MASAK tarafından tanzim edilen raporlar doğrultusunda hesap hareketleri titizlikle incelenmişti. Yapılan incelemeler neticesinde rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair bulgulara ulaşılmıştı. Bu veriler ışığında, 13 Mart tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; Belediye Başkanı Ömer Günel ve birim müdürlerinin de dahil olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.