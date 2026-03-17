Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklandı

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şahısların emniyet safhası tamamlandı.

Aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye bünyesinde görevli mimar ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal’ın yer aldığı şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık makamınca alınan ifadelerin ardından; Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklama, Ahmet Taşkan ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Yapılan yargısal değerlendirme neticesinde hakimlik; Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal’ın tutuklanmasına, Taşkan’ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmiştir.

Soruşturmanın Geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği süreçte; tanık ve müşteki beyanları, şüpheli savunmaları, dosya kapsamındaki veriler, HTS kayıtları ve MASAK tarafından tanzim edilen raporlar doğrultusunda hesap hareketleri titizlikle incelenmişti. Yapılan incelemeler neticesinde rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair bulgulara ulaşılmıştı. Bu veriler ışığında, 13 Mart tarihinde Aydın, İzmir ve Antalya illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiş; Belediye Başkanı Ömer Günel ve birim müdürlerinin de dahil olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bağdat'ta sıcak saatler: ABD Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA saldırısıBağdat'ta sıcak saatler: ABD Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA saldırısıDünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyorCumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyorGündem
Macron’dan Trump’a Hürmüz reddi: "Biz savaşın tarafı değiliz"Macron’dan Trump’a Hürmüz reddi: "Biz savaşın tarafı değiliz"Dünya
RÜŞVET irtikap yolsuzluk chp Kuşadası Belediyesi
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
ABD’de kritik İran savaşı istifası
İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu operasyonu
Ulusal Kanal’dan Türkiye Denizciler Sendikası’na ziyaret
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
Alışverişte bu detaya dikkat!
Konut Fiyat Endeksi Şubat ayında yüzde 1,8 arttı
Yurt dışı elektronik alışverişine bandrol düzenlemesi
Başkentte nefes kesen operasyon
Trump’ın ‘Hürmüz’ planı çöktü: NATO ortaklarından ret!
Çok Okunanlar
BİM 18 Mart kataloğu yayınlandı
Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Babası ve ağabeyini öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı
Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul barajlarında son durum ne?