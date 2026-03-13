Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sabah saatlerinde gerçekleştirilen işlemle gözaltına alındı. Günel hakkındaki gözaltı kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma dosyası kapsamında uygulandığı belirtildi.
TEZCAN'DAN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA
Başkan Günel'in gözaltına alındığı bilgisini kamuoyu ile CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan paylaştı: "Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır"