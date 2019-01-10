Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M.Ş, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti.



Yüzbaşı M.Ş. gözaltına alındı, adresindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu.



İfadesinin ardından Yüzbaşı M.Ş. Yalova'ya gönderilecek.



Siirt'te Operasyon



Siirt'in Şirvan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan M.İ. adlı şüphelinin Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.



Şüphelinin köydeki evine operasyon düzenleyen ekipler, M.İ'yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada, 4 cep telefonu, 3 SIM kart, flaş bellek, dizüstü bilgisayar, CD ve hafıza kartı ele geçirildi.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.