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Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot alabora oldu

Ege Denizi, umut yolcularına mezar oldu. Kuşadası açıklarında, 7'si çocuk 9 kişi kendilerini taşıyan botun alabora olması sonucu hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi sağ olarak kurtarıldı

Kuşadası'nda göçmenleri taşıyan bot alabora oldu

Yunan adalarına gitmeye çalışan mültecileri taşıyan bot, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında alabora oldu. 9 kişi hayatını kaybetti.

7'si çocuk, 2'si kadın 9 umut yolcusu, umutlarını Ege Denizi'nde bıraktı. 4 kişi de kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, botun alabora olduğu yönündeki ihbar üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları bölgeye hareket etti.  Bir helikopter, bir uçak, iki sahil güvenlik botu ve bir dalış timi bölgeye sevk edildi.

Kurtarılan mültecilerin ilk ifadelerine göre, kaybolan olmadığının değerlendirildiği belirtildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kuşadası #izmir #göçmen
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