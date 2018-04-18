Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi için İzmir’de düzenlenen uluslararası konferans tamamlandı. Türkiye ve Çin devlet yetkilileri iki konuda hem fikir oldu. Bir; 21. Yüzyıl’ın İpek Yolu projesi olan Kuşak ve Yol’a İzmir dahil olacak, iki; İzmir yatırım kentine dönüşecek.

Dünyanın emperyalist Amerika, İngiltere ve Fransa’nın Suriye saldırısını kilitlendiği günlerde, Çin Halk Cumhuriyeti’nden önemli devlet yetkilileri, İzmir’de Türk devlet yetkilileri ve iş dünyası ile buluştu.



Yaşar Üniversitesi ile Türk-Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneğinin ortaklaşa düzenlediği uluslararası konferans Kuşak ve Yol inisiyatifinin Türkiye’de daha iyi anlaşılmasını sağladı.



Konferans Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesine destek vermek için yapıldı. Türkiye ve Çin devlet yetkililerinin görüşleri; Kuşak ve Yol’a İzmir’in dahil olması, İzmir’in yatırım kentine dönüşmesi konusunda kesişti. Türk-Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat, iki gün süren oturumları anlattı.



2018, Çin’de Türkiye turizm yılı. Bu yıl 1 milyon Çinlinin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.



“Kuşak ve Yol” tarihi İpek Yolu güzergâhından geçiyor. Sadece malların değiş tokuş yapılması değil; bilgi, kültür, sanat, ortak insani değerlerin de paylaşıldığı ve zenginleştiği bir sistem öngörülüyor.



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA



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