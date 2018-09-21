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Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 3 kadın toplam 6 kişi...

Operasyonda, 3'ü kadın 6 şüpheli yakalandı

Kütahya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 3 kadın toplam 6 kişi...

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, 3'ü kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 5 ayrı adreste örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 2 sahte kimlik, 13 bin lira, bir miktar altın ve dolar ile dijital materyallar ele geçirildi. 

Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullananların da bulunduğu D.D, E.D, D.Ç, M.K, E.K. ve N.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin bazılarının saklanmak için Kütahya'ya geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kütahya #fetö #operasyon
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