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Kütahya'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Kütahya'da suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 

Kütahya'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı yasa dışı bahis oynamak ve oynatmak amacıyla silahlı organize suç örgütü kurdukları belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda E.O, R.A, İ.K, H.K, K.Y, N.A, B.C, Y.Y, S.A, B.A, E.K, H.G. ve İ.D. gözaltına alındı. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 9 muşta, 400 gram kubar esrar ve bahisten kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ele geçirildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kütahya #il emniyet müdürlüğü
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