Kütahya’da 4.0 büyüklüğünde deprem! Naci Görür açıklama yaptı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çukurören Fay Zonu ve bölgedeki K-G gerilme yapısına dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde saat 11.36’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bölgeye ilişkin teknik bir değerlendirme paylaştı. Depremin Çukurören-Gediz/Kütahya hattında gerçekleştiğini belirten Görür, sarsıntının “sağ yönlü, lateral Çukurören Fay Zonunda” meydana geldiğini ifade etti.

Görür, açıklamasında bölgedeki jeolojik hareketliliğe dikkat çekerek, “Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor” bilgisini aktardı. Bu hareketin, bölgenin gerilme yapısını belirlediğini söyleyen Görür, “Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor” değerlendirmesinde bulundu.

