Kütahyalı: Erdoğan’ın Başdanışmanı rüşvet iddiasıyla ifade verdi, görevinden ayrıldı

Televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, katıldığı bir yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kütahyalı, Prof. Dr. Göksel Aşan’ın Can Holding’den rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdiğini ve görevinden affını talep ederek ayrıldığını söyledi. Kütahyalı, Aşan’ın kamuoyunda çok tanınmaması nedeniyle konunun geniş yankı bulmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Kütahyalı, En Son Haber yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Hâlâ ‘Hükümete yakın isimler kayrılıyor’ deniliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, maliye profesörüdür. Görevinden affını talep ederek ayrıldı. Kamuoyunda tanınmadığı için fazla konuşulmadı. Göksel Aşan, Can Holding soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi ve o soruşturma ilerliyor. Burada dosyayı kapatalım olmadı. Bu çok önemli.”

“BUNU İLK KEZ AÇIKLIYORUM”

Yayındaki ilgili bölümü sosyal medya hesabından da paylaşan Kütahyalı, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu ilk kez açıklıyorum. Medyada bu gerçek ilk kez ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi eski Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Can Holding’ten rüşvet aldığı (düzenli maaşa bağlandığı) iddiasıyla bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şüpheli olarak ifadeye alındı.”

AŞAN, İSTİFASINDA NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Göksel Aşan, 19 Kasım’da X platformunda yaptığı paylaşımda görevinden ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan kişisel nedenlerden ötürü Başdanışmanlık görevimden affımı talep ettim. Geçtiğimiz 7 yıl boyunca bana liderliği altında Ülkeme hizmet etme imkanını tanıdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sağlığım el verdiği müddetçe Ülkeme hizmete devam edeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde ismini sayamayacağım bir çok insanın desteğini ve dostluğunu gördüm; haklarını helal etsinler. Rabbim bahtımızı, yolumuzu açık etsin.”