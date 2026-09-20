Kütletme mi, tıbbi komplikasyon mu? Beyoğlu'nda boyun masajı sonrası ölümde otopsi raporu çıktı!

Olayın ardından masör Şenol Karataş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu otopsi raporu kritik ayrıntıları gün yüzüne çıkardı. Raporda boyun omurlarında ve ana damarlarda kırık ya da yırtık tespit edilmezken, omurilik dokusunda ve beyin sapında yaygın kanama alanları belirlendi.

MASAJ SIRASINDA FENALAŞTI, KALBİ 6 DAKİKA DURDU

Soruşturma dosyasına giren tanık ve hastane kayıtlarına göre olay günü yaşananlar:

Berat Topay, yaklaşık 15-20 gündür süren boyun ağrısı nedeniyle kardeşiyle birlikte 21 Mayıs'ta Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan ve daha önce de gittiği masör Şenol Karataş'ın yanına gitti.

Masaj sırasında boyun bölgesine yapılan müdahaleden birkaç dakika sonra fenalaşan Topay'ın rengi soldu, konuşması bozuldu ve yaklaşık 10 dakika içinde bilinci kapandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Topay'ın duran kalbi, 6 dakikalık kalp masajı ve elektroşok müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda 14 gün tedavi gören genç adam, 3 Haziran'da hayatını kaybetti.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI: OMURİLİK VE BEYİNDE KANAMA, GÖĞÜSTE KIRIK

Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan 24 Temmuz tarihli raporda şu tespitler yer aldı:

İskelet ve Damar Yapısı: Topay'ın boyun omurlarında, dil kemiğinde ve boyun kıkırdaklarında herhangi bir kırık ya da hasar görülmedi; beyne giden ana damarlarda yırtılma veya tıkanıklık saptanmadı.

Beyin ve Omurilik Hasarı: Omurilik dokusunda kanama ve sinir liflerinde hasar, beyin sapında yaygın kanama, damarlarda pıhtılaşma ve oksijensiz kalmaya bağlı ağır doku hasarı kaydedildi.

Diğer Bulgular: Göğüs kemiği ile sağ 4. kaburgada kırık (resüsitasyon/kalp masajı ile uyumlu olabilecek) belirlenirken; kalp damarlarında yüzde 50-60 kireçlenme, akciğer enfeksiyonu ve akut böbrek hasarı bulguları dosyaya girdi.

Toksikoloji: Yapılan tahlillerde uyuşturucuya rastlanmazken yalnızca düşük miktarda alkol tespit edildi.

İhtisas Kurulu Kararı: Kesin ölüm nedeninin eylemle illiyet bağının netleştirilmesi için dosya Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu’na sevk edildi.

MASÖR TUTUKLANDI, AVUKATTAN "HACAMAT VE KÜTLETME YOK" SAVUNMASI

Adli süreç ve tarafların savunmaları:

İlk etapta ev hapsi ve adli kontrolle serbest bırakılan Şenol Karataş, Topay'ın vefatı üzerine "taksirle ölüme neden olma" ve "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Dosyada, şüphelinin 2015 yılında 608 saatlik MEB onaylı 3. Seviye Masörlük Eğitimi aldığı ve 95 puanla belge sahibi olduğu belgelendi.

Tutuklu masörün avukatı Ensar Ayata ise iddialara karşı çıkarak; müvekkilinin kiropraktik uzmanı olmadığını, olay anında hacamat veya boyun kütletme işlemi yapmadığını, otopsi raporunda da buna dair kesi izi ya da damar yırtığı bulunmadığını öne sürdü. Fenalaşma anında müdahalenin durdurulup hemen ambulans çağrıldığını belirten avukat, üst kurul kararının beklendiğini ifade etti.