Kuyu-1 operasyonları başladı! Bakan Ali Yerlikaya detayları açıkladı
Adana ve Muğla'da Kuyu-1 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Operasyonlarda, elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Yurt genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Adana ve Muğla'da Kuyu-1 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detayları da ortaya çıktı.
51 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu-1 operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda, elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını anlatan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." bilgisini paylaştı.
Adana merkezli 2️⃣ ilde düzenlenen “KUYU-1” operasyonlarında; Elebaşılığını Mustafa Altınyüzük ve Ramazan Altınyüzük’ün yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 29, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️
Aziz… pic.twitter.com/dRgiWQGQc9
Kaynak: Anadolu Ajansı