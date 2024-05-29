Kuyu-1 operasyonları başladı! Bakan Ali Yerlikaya detayları açıkladı

Adana ve Muğla'da Kuyu-1 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Operasyonlarda, elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Kuyu-1 operasyonları başladı! Bakan Ali Yerlikaya detayları açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Adana ve Muğla'da Kuyu-1 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların detayları da ortaya çıktı.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuyu-1 operasyonlarının ayrıntılarını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda, elebaşılığını Mustafa ile Ramazan Altınyüzük'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ifade etti.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüphelinin yakalandığını anlatan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, nitelikli yağma, korkutma, para alma, kurşunlama, kasten öldürmeye teşebbüs ve yasa dışı silah ticareti" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 17 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi." bilgisini paylaştı.

İsrail gece boyu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybettiİsrail gece boyu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybettiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Ali Yerlikaya # operasyon
Çok Okunanlar
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
O illerde sağanak yağış uyarısı yapıldı! 29 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu
Sağanak yağış hayatı felç etti
Sağanak yağış hayatı felç etti
Uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli tutuklandı
ABD'de F-35 uçağı düştü
ABD'de F-35 uçağı düştü
İsrail gece boyu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi!
İsrail gece boyu Gazze'ye hava saldırısı düzenledi!
Öne Çıkanlar DİGİTÜRK İÇİN GÖREVE: HEDEF 5 MİLYON TL | ULUSAL KANAL DİGİTÜRK İÇİN GÖREVE: HEDEF 5 MİLYON TL | ULUSAL KANAL Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitledi Deniz Akkaya: Beni 1,5 saat balkona kilitledi