Kuyu-28 operasyonu: Suç örgütlerine darbe! 160 gözaltı

Sosyal medya hesaplarından bildirdiklerini, tefecilere ve suç çetelerine karşı kararlı bir mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bunu bilmesini istiyoruz; organize suç odaları ve tefecilerin durdurulmasını durmamızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyon detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis ve Osmaniye olmak üzere toplam 58 ilde düzenlenen 'Kuyu-28' operasyonlarında şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."