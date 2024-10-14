KUYU-36: İnterpol arananlarına büyük darbe, 157 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile arandı ve elebaşları yurt dışında tutuklu bulunan BB ve yine yurt dışında tutuklu bulunan BCG'nin yönettiği iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonunda örgüt üyesi 157 şüphelinin yakalandığını duyurdu

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
KUYU-36: İnterpol arananlarına büyük darbe, 157 tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile arandı ve elebaşları yurt dışında tutuklu bulunan BB ve yine yurt dışında tutuklu bulunan BCG'nin yönettiği iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonunda örgüt üyesi 157 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "KUYU-36" operasyonlarına kamuoyuna bilgi verdi:

"Haklarında İnterpol'ün Kırmızı Bülteniyle arama kararı bulunan ve elebaşılığını yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.B. ve yine yurtdışında tutuklu bulunan B.C.G.'nin yaptığı 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "KUYU-36" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 157 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin huzurunu kaçıranları, suç işleyenleri yakalamaya devam edeceğiz. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" dedi.

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