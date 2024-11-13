Kuyu-37 operasyonlarıyla ilgili sıcak gelişme

Adana merkezli 16 şehirde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonları düzenlenmişti. Operasyonlarda gözaltına alınan 282 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kuyu-37 operasyonlarıyla ilgili sıcak gelişme
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 16 şehirde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı, 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonlarının düzenlendiğini belirtmişti.

Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya’da düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 270 kişinin ardından aranan 12 zanlı daha yakalanmış ve böylelikle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 282'ye yükselmişti.

Operasyon kapsamında 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve telsiz ele geçirilmiş, ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konulmuştu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kadının da aralarında bulunduğu 282 zanlı, otobüs ve midibüslere bindirilerek zırhlı araçlar öncülüğünde adliyeye götürüldü.

Zanlıların adliyeye sevki sırasında bir polis helikopteri de havadan gözetleme yaptı.

Zırhlı araçlarla ve polis helikopteriyle güzergahta önlem alan ekipler, adliye civarında da önlemlerini sürdürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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