Kuyu-37 operasyonunda 207 tutuklama: Baygara suç örgütüne darbe

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını yurtdışında tutuklu bulunan Ramazan Baygara'nın yaptığı suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, Adana’nın yanı sıra 16 ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 uzun namlulu otomatik silah, 2 otomatik silah, 4 el bombası, uyuşturucu maddeler, büyük miktarda döviz ve Türk Lirası, dijital materyaller ve telsizler ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

Örgütün 83 farklı suça karıştığı belirlenirken, suçlar arasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'silah ticareti', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'suç üstlenme', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kamu görevlisine hakaret' ve 'kamu malına zarar verme' gibi suçlar yer aldı.