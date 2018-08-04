Bir zamanlar kuyumcu dükkanlarıyla ünlü İstanbul Kapalıçarşı'da lokumcu dönemi başladı. Kira ve altın fiyatındaki artış nedeniyle kapatılan kuyumcu dükkanlarının yerine lokumcu dükkanları açıldı.

Görüntü aktarma: Kapalıçarşı

Kira ve altın fiyatı arttı. Kuyumcular gitti, yerine lokumcular geldi.



Kuyumcularıyla ünlü İstanbul Kapalıçarşı'da lokumcularının dönemi başladı.



3 bin 600 işyerinin bulunduğu tarihi çarşıda kira fiyatının yüksekliği ve altın satışının azlığı nedeniyle birçok dükkan kapandı.



Değişimin en büyük nedeni ise turistler. Daha önce ağırlıklı olarak Avrupalı turist ağırlayan Kapalıçarşı'ya şimdilerde Uzak Doğu ve İran'lı turistler geliyor. Bu turistler de Avrupalılar'a göre daha ucuz hediyelik tercih ediyor.



Kapalıçarşı'da hediyelik tercihlerinin başında Türkiye'ye has lokum geliyor. Bu nedenle Kapalıçarşı'daki lokumcu dükkanları büyük rağbet görüyor.



Kapalıçarşı'da biribirinden güzel çeşidi bulunan Türk lokumunun kilogram fiyatı ise 30 ile 90 lira arasında değişiyor.



ulusal.com.tr