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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar: Maraş'ın tapusu KKTC'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, tartışma konusu olan Maraş bölgesi ile ilgili konuştu. Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini ve güçlü olduklarını vurgulayan Tatar, Maraş'ın tapusunun KKTC'de olduğunu vurguladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar: Maraş'ın tapusu KKTC'de

Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'deyken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar önemli açıklamalar yaptı. 

Provokatif açıkalamalara karşı uyardı, Tatar.  

Tatar, "Türk malı- Rum malı, bunu edebiyatınızdan silin. Burası KKTC'dir, arkanızda devlet vardır, arkasında Türklük vardır, arkasında yüreğimiz vardır." dedi

Tatar, Yunanistan ve Rum bölgesinin hak iddia ettiği Maraş Bölgesi'nin tapusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu vurguladı. 

Tatar, "Öyle belgeler vardır ki, hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878'de ada İngiliz'e kiralandıktan sonra, İngiliz'in altında imzası bulunan belgelere rağmen ki bütün Vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye, ona rağmen mallarımızı mülklerimizi satıp talan etmişler, Rum'a peşkeş çekmişler, ondan sonra Maraş'ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır, bunu bütün Türkiye biliyor. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile birlikte hareket ederek güçlendiklerini belirten Başbakan Tatar, "Gerçekleri bilerek siyaseti geliştirmek durumundayız" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti #maraş #KKTC #ersin tatar
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