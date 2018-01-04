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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim için geri sayım başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim için geri sayım başladı. Seçimler 7 Ocak Pazar günü yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçim için geri sayım başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel seçimleri 7 Ocak'ta yapılacak.

Seçimlerde Cumhuriyet Meclisi'nde 5 yıl boyunca görev yapacak 50 milletvekili belirlenecek.

Pazar günkü seçimlere ülke genelinde 8 siyasi parti ve 9 bağımsız aday katılacak. Meclis'in belirleneceği seçimde milletvekili olmak için 388 aday yarışacak.

Seçim sonuçları ise Pazartesi gününden itibaren netleşmeye başlayacak. KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, gayrı resmi sonuçları pazartesi sabahından önce hazırlayabileceklerini söyledi.

Eski KKTC Büyükelçisi Ahmet Zeki Bulunç da Ulusal Kanal'da yayınlanan Nasıl Yani programına katıldı. Bulunç telefon bağlantısında yaklaşan seçimleri değerlendirdi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti
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