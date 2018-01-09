Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin sonuçları tartışılıyor. Rumlar ile federasyon kurmak isteyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Toplumcu Demokrasi Partisi oylarını arttıramadı. Koalisyon kurmanın zor olduğunu belirten uzmanlar, Kıbrıs'ta yeniden bir seçim bekliyor.

Kıbrıs’ta seçim sonuçları tartışılıyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki erken seçimin sonuçlarına göre hükümet kurmak için gerekli 26 vekil sayısına hiçbir parti ulaşamadı.



Ada'daki son seçim 2013'te yapılmıştı. Peki, o dönemden bugüne seçim sonuçlarında neler değişti?



Rumlar ile federasyon kurmak isteyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın partisi Toplumcu Demokrasi Partisi bu seçimde yerinde saydı. Daha önce de 3 milletvekili olan parti yine 3 koltuk kazanabildi.



2013'teki seçimlere göre en büyük kaybı ise Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Demokrat Parti yaşadı. İkinci parti olarak sandıktan çıkan CTP'nin 21 vekil sayısı 12'ye, DP'nin ise 12'den 2'ye düştü.



Mevcut Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün partisi Ulusal Birlik Partisi ise yükselişe geçti. UBP'nin vekil sayısı 14'ten 21'e yükseldi.



Seçimlerde başarı elde eden bir diğer parti ise yeni kurulan Halkın Partisi oldu. HP ilk kez girdiği seçimde 9 milletvekili kazandı.



Cumhurbaşkanı Akıncı'nın en yüksek oyu alan Ulusal Birlik Partisi'ne hükümet kurma görevi vermesi bekleniyor. Hükümet olabilmek için partiler arasında milletvekili transferlerinin gündeme gelebileceğini belirten uzmanlara göre, güçlü bir koalisyon kurulamayabilir.







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