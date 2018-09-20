Güney Kore Devlet Başkanı, başkent Pyongyang’daki ziyaretinin son gününde 1 Mayıs Stadyumu’nda yaklaşık 150000 Kuzey Koreliye hitap etti. Moon " Ben burada 70 yıllık husumeti tamamen bitirmeyi ve yeniden tek vücut olabilmek için büyük bir adım atmayı teklif ediyorum" dedi.

Son 11 yıldır Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne giden ilk Güney Kore lideri olan Moon Jae-in, husumeti sonlandırma çağrısı yaptı.Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Pyongyang’daki 1 Mayıs Stadyumu’nda yaklaşık 150000 Kuzey Koreliye hitap etti.Bu denli büyük bir kitleye hitap eden ilk Güney Kore lideri olarak da tarihe geçti Moon. Sözlerine alkışlar eşliğinde devam etti.Bu arada Moon’un Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim’le ilk zirvesinde dile getirdiği hayali gerçek oldu. Moon, nisandaki zirvede Kim’e “Uzun süredir hayata geçiremediğim bir hayalim var: Peakdu Dağı’na tırmanmak. Umarım Kim bu hayalimi gerçekleştirir” demişti.Kim ve Moon, Kuzey Kore’de kutsal kabul edilen Paekdu Dağı’nın zirvesine çıktı ve bir kez daha el ele poz verdi.Paektu Dağ’nın zirvesi, 2750 metreyle Kore Yarımadası’nın en yüksek noktası. Kim’in babası Kim Jong-il’in Paekdu Dağı eteklerindeki bir köyde doğduğuna inanılıyor. Bu yüzden söz konusu dağ Kuzey Koreliler tarafından kutsal kabul ediliyor.