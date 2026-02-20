KVKK'dan sosyal medya platformlarına inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşı karşıya kalabileceği potansiyel riskleri önlemek adına harekete geçti. Kurum, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan dev platformları mercek altına aldı.

RESEN İNCELEME BAŞLATILAN PLATFORMLAR

KVKK tarafından başlatılan resen inceleme kapsamına alınan mecralar şunlar: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, Discord.

Açıklamada şöyle denildi:

"Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir."