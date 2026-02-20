KVKK'dan sosyal medya platformlarına inceleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak amacıyla popüler sosyal medya platformları hakkında resen inceleme başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
KVKK'dan sosyal medya platformlarına inceleme
Yayınlanma: Güncellenme:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşı karşıya kalabileceği potansiyel riskleri önlemek adına harekete geçti. Kurum, dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan dev platformları mercek altına aldı.

RESEN İNCELEME BAŞLATILAN PLATFORMLAR

KVKK tarafından başlatılan resen inceleme kapsamına alınan mecralar şunlar: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X, Discord.

Açıklamada şöyle denildi:

"Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir."

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandıGazeteci Alican Uludağ tutuklandıGündem
Diyarbakır'da cıva paniği: Ortaokulda 18 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanedeDiyarbakır'da cıva paniği: Ortaokulda 18 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanedeYurt
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu youtube Instagram whatsapp facebook
Günün Manşetleri
KVKK'dan sosyal medya platformlarına inceleme
''Tarımı sadece sektör olarak görmek büyük bir yanılgı''
Edirne'de imar usulsüzlüğü operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde bahis operasyonu
Ocak 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Adalet ve İçişleri bakan yardımcılıklarına yeni atamalar
Üst düzey atama usulleri değişti
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Çok Okunanlar
Bugün BİM'de neler var? Bugün BİM'de neler var?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
UEFA ülke puanında son durum: Türkiye ilk 10'da! UEFA ülke puanında son durum: Türkiye ilk 10'da!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?