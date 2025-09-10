KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB sonuç sorgulama ekranı

ÜCRETLER VE GÜVENCE BEDELİ



Öğrenciler kayıt sırasında ilk kayıt ücretini yatıracak, ardından aylık yurt ücretini ödemeye başlayacak. Güvence bedeli bir defaya mahsus alınacak ve yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek. İlk kayıt ücreti ise yurda ve kayıt tarihine göre farklılık gösterecek.