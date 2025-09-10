KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB sonuç sorgulama ekranı
2025-2026 KYK yurt başvuruları tamamlandı. Sonuçların e-Devlet üzerinden açıklanması bekleniyor. Öğrenciler kimlik bilgileriyle sorgulama yaparak yurt hakkı kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.
KYK YURT SONUÇLARI
2025-2026 akademik yılı KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Yurt hakkı kazanan öğrenciler e-Devlet üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek, yedek adaylar ise boş kontenjanlara göre değerlendirilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt başvuru sonuçları için resmi takvim açıklamadı. Başvurular 6 Eylül’de sona erdi. Değerlendirme işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanması öngörülüyor. Sonuçların en geç 15 Eylül’e kadar ilan edilmesi bekleniyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA
KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanacak. T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapan öğrenciler “Yurt kazandı” ibaresi görmeleri halinde kayıt hakkı elde edecek. Yedek adaylar ise boş kontenjanlar için ilerleyen dönemde yeniden değerlendirilecek.
YURT KAYDI VE GEREKLİ İŞLEMLER
Sonuç ekranında öğrencilerin yerleştirildiği yurdun adı, adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak. Kayıt işlemi için e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapılması ve ilk kayıt ücretinin yatırılması gerekiyor. Belirlenen sürede ücret yatırmayanların yurt hakkı geçersiz sayılacak.
ÜCRETLER VE GÜVENCE BEDELİ
Öğrenciler kayıt sırasında ilk kayıt ücretini yatıracak, ardından aylık yurt ücretini ödemeye başlayacak. Güvence bedeli bir defaya mahsus alınacak ve yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek. İlk kayıt ücreti ise yurda ve kayıt tarihine göre farklılık gösterecek.