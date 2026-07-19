Kyoto Üniversitesi'nden Dr. Pascal Lottaz: "NATO Saldırı İttifakına Dönüştü, Batı İran ve Ukrayna Hakkında Yalan Söylüyor!"

Tarafsızlık çalışmaları üzerine yürüttüğü bilimsel araştırmalarla tanınan Kyoto Üniversitesi Doçenti Dr. Pascal Lottaz, DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansına katıdı. Küresel güvenlik mimarisindeki sarsıcı dönüşümleri stratejik bir perspektifle değerlendirdi. Lottaz, Ankara'da gerçekleştirilen son NATO zirvesinin gölgesinde, ittifaklar çağının fiilen sona erdiğini belirterek, Batı merkezli hegemonik sistemin çöküşüne dikkat çekti.



NATO'nun Saldırı Konsepti

Dr. Lottaz, NATO'nun güncel yapısının son derece "ürkütücü ve korkutucu bir saldırı ittifakı" olduğunu ifade etti. İttifak'ın asli kuruluş belgesini bizzat ihlal ettiğini vurgulayan Lottaz, kırılma noktasının 1999 yılındaki Yugoslavya müdahalesi olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"NATO, en geç 1999 yılında Sırbistan'ın bombalanması ve Yugoslavya'nın parçalanmasının tamamlanması sürecinde kullanılmasının ardından Savunma İttifakı niteliğini yitirdi. Ardından her yere müdahil olmaya başladı; Afganistan'a girdi, görev alanı dışındaki operasyonlara yöneldi ve Atlantik'teki asli faaliyet sahasının dışında deniz operasyonları yürütmeye başladı."



Ukrayna: NATO'nun Rusya'ya Karşı Yürüttüğü Bir Vekalet Savaşı

NATO'nun Pasifik'e açılma stratejisini ve Rusya'ya yönelik kuşatma hamlelerini de eleştiren bilim insanı, mevcut Ukrayna krizini açık bir "NATO vekalet savaşı" olarak tanımladı. Ukrayna'yı "adı konmamış bir müttefik" olarak nitelendiren Lottaz, NATO'nun uzun süredir Rusya'ya karşı yürütmek istediği savaşı bu cephe üzerinden sürdürdüğünü saptadı.

Ukrayna cephesinde yaşanan başarısızlığın, savaşı daha da yoğunlaştırma ve "Avrupalılaştırma" riski taşıdığını belirten Lottaz, bu hattın çökmesi durumunda tüm İttifak'ın doğrudan Rusya'nın karşısına dikilebileceği uyarısında bulundu.



"Tarafsızlık ve Küresel Güney Yükseliyor"

Batılı analistlerin Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri yeni bir "Varşova Paktı" veya ittifak gibi sunmaya çalışmasını "anlamsız" bulduğunu belirten Lottaz, bu iki ülke arasında saldırı durumunda yardımlaşmayı öngören bağlayıcı bir belge bulunmadığına dikkat çekti. Eski paradigmanın hayatta kalan son dinozorunun NATO olduğunu ve bu yapının da giderek zayıfladığını vurguladı.

yüzyılın yeni bir ittifaklar yüzyılı olmayacağını, aksine devletlerin esnek işbirlikleri ve stratejik tarafsızlık ekseninde kendi yollarını çizeceklerini belirten Lottaz, "Küresel Güney de artık bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Afrika Birliği gibi oluşumların Batı tarafından küçümsendiğini, ancak bu platformların Batı dışındaki ülkelerin kendi meselelerini yönetebilecekleri hayati zeminler olduğunu ifade etti.

"Batılı Yöntem: Savaş, Yıkım, Aldatma ve Yalan"

Dr. Lottaz, Batı'nın diplomasi ve savaş anlayışına yönelik sert eleştiriler getirerek, ABD-Avrupa bloğunun ikiyüzlü politikalarını şu çarpıcı ifadelerle özetledi:

"Batılı yöntem, Avrupa-Amerikan yöntemi; savaşın, yıkımın, aldatmanın ve yalanın yöntemidir. Tekrar tekrar yalan söylüyorlar. İran hakkında nasıl yalan söylediklerine bakın! Ukrayna hakkında nasıl yalan söylediklerine bakın! İnsan hakları konusunda nasıl yalan söylediklerine bakın! Hatta kendi içlerinde demokrasi konusunda nasıl yalan söylediklerine bakın!"

Lottaz, konuşmasının sonunda, Batı'nın dünya hakimiyetine yönelen ittifak politikaları yerine, barış ve uzlaşmayı esas alan yeni bir anlayışa ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.