Labubu severlere kötü haber: Dolandırıcılar yeni tuzaklar kuruyor!

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından yaratılan The Monsters serisi, kısa sürede küresel bir fenomen haline geldi. 2019’da POP MART’ın sürpriz kutularıyla (blind box) piyasaya giren Labubu figürleri, sınırlı sayıda üretilmeleri ve özgün tasarımlarıyla yalnızca oyuncak olmaktan çıkarak moda ve popüler kültür dünyasında güçlü bir simgeye dönüştü.

Ancak artan ilgi, beraberinde ciddi riskleri de getirdi. Labubu figürleri üzerinden yürütülen farklı dolandırıcılık senaryoları hızla çeşitleniyor.

ÇEVRİM İÇİ DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Labubu severleri hedef alan dolandırıcılık senaryoları, sosyal medya reklamlarından ikinci el satış platformlarına kadar geniş bir alana yayıldı. Sosyal medyada açılan sahte mağazalar ve cazip indirimli reklamlar, Facebook Marketplace ve yerel satış gruplarında kapora talepleri, WhatsApp üzerinden yönlendirilen sahte ödeme yöntemleri, doğrulama kodu bahanesiyle hesap ele geçirme girişimleri, eBay, Depop ve Vinted gibi platformlarda “ön sipariş” ya da “gizemli kutu” vaadiyle kullanıcıları platform dışına çekme yöntemleri. Bu tablo, Labubu figürlerinin artan popülerliğinin sahteciler için büyük bir fırsata dönüştüğünü ortaya koyuyor.

ORİJİNALİNİ ALMAK ZORLAŞIYOR

Kimi Labubu oyuncaklarının fiyatı 149 doların üzerine çıkıyor. Tüketiciler orijinal ürün beklerken düşük kaliteli kopyalarla karşılaşıyor veya hiç ürün teslim edilmeden mağdur ediliyor.

Bitdefender Antivirüs Türkiye distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Labubu severlere yönelik dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek 6 temel güvenlik önlemini açıkladı.

LABUBU DOLANDIRICILIKLARINA KARŞI 6 TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMİ

Güvenilir satıcılardan alışveriş yapın. Resmî siteler veya bilinen pazar yerleri dışında araştırma yapmadan alışveriş yapılmamalı.

Web sitesini inceleyin. Gerçek adres, müşteri hizmeti ve iade politikası bulunmayan siteler güven vermiyor.

Görselleri karşılaştırın. Zaman damgalı fotoğraf ve videolar, taklit ürünleri ayırt etmeyi kolaylaştırıyor.

Koruma sunan ödeme yöntemlerini tercih edin. Kredi kartı ve alıcı koruması sağlayan yöntemler güvence sağlarken banka havalesi ve hediye kartı ödemeleri riskli.

Kanıtları saklayın. Ekran görüntüleri, sipariş onayları ve yazışmalar gerektiğinde itiraz süreçlerinde kritik rol oynuyor.

Sanal kredi kartı kullanın. Bilinmeyen sitelerden alışverişlerde sanal kart kullanmak asıl hesabın güvenliğini sağlıyor.