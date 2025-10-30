Laçin Akyol davasında karar çıktı: 18 yaşındaki keman sanatçısının ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Duruşma, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu yargılanan sanık İ.H.Ç. (27) ile Akyol'un müşteki sıfatıyla katılan annesi Övül Akyol, babası Mahmut Akyol ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçu çerçevesinde 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı söz hakkı verilen Akyol ailesinin avukatı Berkay Boran ise olayın 'kast' unsuru taşıdığını savundu. Avukat Boran, bu gerekçeyle İ.H.Ç'nin "kasten öldürme" suçundan ceza alması yönünde talepte bulundu.

"TOPRAK ALTINDA NE İŞİ VAR?"

Mahkemede gözyaşlarına hakim olamayan baba Mahmut Akyol, çok büyük bir acı yaşadıklarını dile getirdi. Baba Akyol, "Bir evlat kolay yetişmiyor. Biz onu sevgiyle iyilikle yetiştirdik. O da bizi hep gururlandırdı. Hedefleri, hayalleri vardı, melek gibi bir kızdı. Onun şu an müziğiyle insanlara hitap etmesi gerekiyordu. Toprak altında ne işi var? Çok büyük yastayız." sözleriyle acısını ifade etti.

Anne Övül Akyol da yaşananların basit bir kaza olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, "Buna basit bir kaza gibi bakamıyorum. Acımız çok büyük. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık İ.H.Ç. ise savunmasında aileye başsağlığı diledi ve "Bu olayın yaşanmasını istemezdim. Vicdanımda ailenin yaşadıklarını anlıyorum. Hayatım boyunca onların acısını anlamaya devam edeceğim." dedi.

Tarafların beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, sanığı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırdı ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelmişti. Arkadaşıyla birlikte karşıya geçmeye çalıştığı sırada İ.H.Ç.'nin idaresindeki otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan 18 yaşındaki Laçin Akyol, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. Akyol, 6 Şubat'ta yaşam mücadelesini kaybetmiş, genç sanatçının organları ise ailesinin onayıyla bağışlanmıştı.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 26 Ocak'ta yakalanan sürücü İ.H.Ç. hakkında önce "ev hapsi" tedbiri uygulanmıştı. Ancak, savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alınan sürücü, "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.