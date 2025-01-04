Laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bafra'da iki genç arasındaki sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Zanlı, alkollü olarak yakalanıp tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Laf atma kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Samsun’un Bafra ilçesinde, Hacınabi Mahallesi Emirefendi Geçidi üzerinde gece saatlerinde yaşanan olay, bir 'laf atma' meselesinin büyümesiyle başladı. Yolda yürüyen Efe D. (20), motosikletle ilerleyen Özcan Kocatepe (21) ve kardeşi Hasan Kocatepe'nin yanındaki iki kadına laf attı.

Bunun üzerine motosikletten inen Özcan Kocatepe, Efe D. ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek kontrolden çıktı.

Tartışmanın şiddetini arttırmasıyla Efe D., cebinden çıkardığı bıçakla Özcan Kocatepe’yi göğsüne ve karın boşluğuna 3 darbe ile ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından sağlık ekipleri hemen müdahale ederek yaralıyı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Özcan Kocatepe, hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından kaçan Efe D., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak’ta yakalandı. Yapılan alkol testine göre, şüphelinin 2,50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Samsun Bafra Adliyesine sevk edilen Efe D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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