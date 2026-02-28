Laiklik bildirisi... 168 imzacıya soruşturma: Suçlamalar neler, süreç nasıl ilerleyecek?

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) suç duyurusu üzerine, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiriyi imzalayan 168 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Adli Kaynaklardan edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, Başsavcılığın Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2026/50461 sayılı dosya üzerinden yürütülüyor.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

İmzacıların;

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama,

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma,

Kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret suçlamaları kapsamında soruşturulduğu bildirildi.

Yapılan tespitlere göre, imzacılardan 76’sının Ankara’da ikamet ettiği, diğer şüphelilerin ise farklı illerde bulunduğu belirlendi. Ankara’da ikamet eden bazı isimlerin ifadeye çağrıldığı aktarıldı.

İFADE VEREN BAZI İSİMLER

28 Şubat 2026 Cumartesi günü ifadeleri alınan ve ardından serbest bırakılan isimler arasında İlknur Başer (Sol Parti Sözcüsü), Bülent Tatlı (TMMOB yöneticisi), İsmail Arı (BirGün gazetesi yazarı) ve Ali Onat Çetin (Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri) yer aldı.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Diğer şüphelilerin ifadelerinin peyderpey alınacağı, hazırlanacak tahkikat evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ikmalen gönderileceği bildirildi.

Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceği ve iddianame düzenlenip düzenlenmeyeceği, savcılık incelemesinin ardından netleşecek.