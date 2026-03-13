Laricani: “Bizim liderimiz halkın arasında, sizin lideriniz Epstein adasında”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD’li yetkililerin İran liderliğinin saklandığı yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Laricani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei’nin halk arasında bulunduğu anlara ait görüntüleri paylaştı.

Laricani paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? Epstein adasında.” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth daha önce yaptığı açıklamada İranlı yetkililerin saklandığını öne sürmüştü.

İRAN’DA KUDÜS GÜNÜ

İran'da ABD ve İsrail'in ortak saldırılarının devam ettiği günlerde Dünya Kudüs Günü dolayısıyla ülke genelinde yürüyüşler düzenlendi.

Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen yürüyüşlere katılan kalabalıklar, Filistin'e destek verirken ABD ve İsrail'e tepki gösterdi.

Tahran'daki yürüyüşe halkın yanı sıra İranlı üst düzey yetkililer de katıldı.