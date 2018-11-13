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Lastik-İş Genel Başkanı Karacan yaşamını yitirdi

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da fabrika ziyareti sırasında silahlı saldırıya uğradı. Hasteneye kaldırılan Karacan yaşamını yitirdi. Saldırıyı yapan fabrika işçisi gözaltına alındı.

Lastik-İş Genel Başkanı Karacan yaşamını yitirdi

Bir işçi fabrikaya görüşemeye gelen sendika başkanı ile fabrikanın sendika temsilcisine kurşun yağdırdı. 

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Amerikalı lastik şirketi Good Year'da işten çıkarılan işçilerin durumunu görüşmek için fabrikaya geldi. 

Karacan'ı sendikanın iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar karşıladı. O sırada fabrika işçilerinden Sedat U. silahını ateşledi. 

Saldırıda, Karacan ile Osman Bayraktar yaralandı.

Ağır yaralı Karacan ve Bayraktar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bayraktar ise yoğun bakımda. 

Saldırı sonrası ticari taksi ile kaçmaya çalışan Sedat U. yakalandı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun fabrikaya gelerek olay yerinde inceleme yaptı. Yaklaşık yarım saat içeride inceleme yapan Başsavcı Dursun, çıkışta açıklama yaptı. 

Dursun, saldırının Karacan'ın silahı ile yapıldığı yönündeki iddialara da yanıt verdi. 

Sedat U.'nun saldırıyı yer değişikliği tartışması nedeniyle yaptığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler; #lastik-iş sendikası #abdullah karacan
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