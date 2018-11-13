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Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'a silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'a silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan öldürüp beraberindeki kişiyi silahla yaralayan kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Lastik-İş Genel Başkanı Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasını ziyarete geldiği esnada, henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğradı. 

Saldırıda, Karacan ile henüz ismi öğrenilemeyen iş yeri temsilcisi, vücutlarına aldığı kurşunlarla yaralandı. Ağır yaralı Karacan ve diğer kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdullah Karacan hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sedat U. emniyete götürüldü. 

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Polis ekiplerinin, fabrikadaki incelemesi sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #abdullah karacan #lastik-iş sendikası
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