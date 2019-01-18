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Lavrov'dan İdlib uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan İdlib ile ilgili uyarı geldi. Lavrov, terör örgütü El Nusra militanlarının Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakata rağmen silahsızlandırılmış bölgeyi ele geçirdiklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı, bu durumun endişe yarattığını belirtti.

Lavrov'dan İdlib uyarısı

İdlib'teki El Nusra varlığı ile ilgili uyardı, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Mass'la yaptığı görüşme sonrasında konuştu. 

Terör örgütü El Nusra'nın İdlib'teki silahsızlandırılmış bölgenin yüzde 70'ni ele geçirdiğini söyledi Lavrov. Bu durumun endişe yarattığını ifade etti.

"Bu bölgenin yaklaşık yüzde 70'i teröristlerin elinde ve teröristler, oradan Suriye ordusunun mevzilerine, yerleşim birimlerine ateş açmaya ve hatta Hmeymim'deki üssümüzü tehdit etmeye çalışıyorlar"

Birkaç ay önce İstanbul'da yapılan dörtlü zirveyi de hatırlatan Lavrov, zirvede varılan mutabakatın en kısa sürede uygulanmasını beklediklerini belirtti.

 

Etiketler; #lavrov #idlib
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