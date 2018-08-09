Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 13-14 Ağustos'ta Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Haftalık basın toplantısı düzenleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve Ankara'da büyükelçiler ve daimi temsilcilerin de hazır bulanacağı bir toplantıya katılacağını açıkladı.Zaharova, "Lavrov, Türk Dışişleri Bakanı'nın şubat ayında yaptığı davet üzerine 13-14 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan, Türkiye'nin büyükelçilerinin ve uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcilerinin hazır bulunacağı bir toplantıya katılacak ve bir konuşma yapacak" dedi.



ÇAVUŞOĞLU'YLA GÖRÜŞECEK'

Zaharova, Lavrov'un Ankara'da Çavuşoğlu'yla bir görüşme yapacağını da belirtti. Zaharova'ya göre taraflar, uluslararası gündemdeki güncel konuları, Suriye, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Ukrayna, Karadeniz'deki durumu ve diğer güncel konuları masaya yatıracak.

İkilinin Türk-Rus ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin konuları ele alacağını kaydeden Zaharova, özellikle Türk Akımı doğalgaz boru ve Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS'nin inşa süreci üzerinde durulacağının altını çizdi.