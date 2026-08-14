Lavrov'dan Türkiye'nin Karadeniz teklifi hakkında açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus devlet televizyonu VGTRK'ya verdiği mülakatta Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer ve deniz ticareti güvenliğini sağlama çabalarına dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Lavrov'dan Türkiye'nin Karadeniz teklifi hakkında açıklama
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 Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarı sağlama arayışını samimi bulduklarını belirten Lavrov, tırmanan gerilimin ve gemilere yönelik saldırıların sorumlusunun Rusya olmadığını savundu.

"TÜRKİYE'NİN ANLAŞMA TALEBİ VAR ANCAK BUNU BAŞLATAN BİZ DEĞİLİZ"

Türk yetkililerin sivil deniz taşımacılığının hedef alınmaması yönünde bir mutabakat zemini aradığını aktaran Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Türk meslektaşlarımız, seyrüseferin saldırı konusu olmaması için bir şekilde anlaşılması gerektiğini söylüyor. Ama bunu başlatan biz değiliz."

UKRAYNA'NIN İHA SALDIRILARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ukrayna güçlerinin ticari ve sivil gemileri hedef alan eylemlerine değinen Lavrov, Ankara ve Washington'ın bu duruma yeterli tepkiyi vermediğini öne sürerek şunları kaydetti:

"Türk bandıralı yük gemilerine, tankerlere veya sivil bir gemiye Ukrayna ordusunun İHA'sı çarptığında; bu İHA'lar Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun altyapısına saldırıp Amerikan şirketleri Chevron ve ExxonMobil ile bağlantılı gemileri doğrudan vurduğunda, buna yanıt olarak Türkiye ve ABD, Ukraynalı teröristlerin bu eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kamuoyu önünde açıklamadı."

"TÜRKİYE KARADENİZ'İN İSTİKRARI İÇİN SAMİMİ ÇABA GÖSTERİYOR"

Ankara'nın bölgesel barış çabalarına övgüde bulunan Lavrov, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın korunmasına büyük önem verdiğini ve yaklaşımının son derece samimi olduğunu vurguladı. İki ülke arasında çok sayıda stratejik ekonomik proje bulunduğuna dikkat çeken Rus Bakan; Kafkasya ve Karadeniz başta olmak üzere köklü ortak geçmişe sahip olduklarını ve Moskova ile ilişkileri geliştirme arzusunu takdir ettiklerini söyledi.

Hatırlanacağı üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın taraflarına Karadeniz'deki sivil deniz ticaretine yönelik saldırıların tamamen durdurulması yönünde somut bir öneri paketi sunduklarını duyurmuştu.

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