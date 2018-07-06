TÜBİTAK BİLGEM tarafından yürütülen IŞIN Projesi kapsamında geliştirilen Işın Lazer Sistemi ve Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi ile yapılan atışlarda çelik plakalar başarıyla tahrip edildi.

Türk savunma sanayisi, geleceğin silahları arasında gösterilen lazer sistemlerini geliştirmeye yönelik yoğun bir çalışma yürütüyor.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda sürdürülen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Geliştirilmesi (IŞIN) Projesi kapsamında, kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan sabit ve/veya hareketli hedeflerin algılanmasını, takibini ve imhasını sağlayacak, isabet oranı yüksek, tek atım maliyeti düşük, yüksek güçlü bir lazer sisteminin milli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) proje kapsamında, 20 kilovat güce sahip Işın Lazer Sistemi ile 1,25 kilovat gücünde Araca Monteli Fiber Lazer Sistemi (ARMOL) geliştiriyor.





Projede gelinen aşama, atış testleriyle ortaya konuldu. Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in de katıldığı atış testlerinde, entegrasyon çalışması yapılan 20 kilovatlık (4x5 kilovat) lazer güç kaynağıyla belirlenen hedeflerin imhası gerçekleştirildi.

Testte, 22 milimetre kalınlığındaki gemi zırhı çeliği 500 metre mesafeden lazer silahıyla tahrip edildi.

Proje sonunda, yüksek güçlü lazer sisteminin milli olarak geliştirilmesi amaçlanıyor. Geliştirilen sistemle 20 kilovatlık (4x5 kilovat) lazer güç kaynağıyla bin 500 metre mesafede saniyede 20 metre hızla ilerleyen havan temsili (3 milimetre cidar kalınlığına sahip çelik) bir unsurun 10 saniye içinde etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.







ARMOL havada-karada görev yapabilecek

IŞIN Projesi'nin alt iş paketi olarak geliştirilen ARMOL ise Otokar'ın Cobra-1 aracına entegre edildi.

Bu araç üzerinden yapılan test atışında 3 milimetre kalınlığındaki karbon çeliği 500 metre mesafeden tahrip edildi.

Yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki ARMOL'ün ilerleyen dönemde hava araçlarına entegrasyonu da planlanıyor.



İlk aşamada sona gelindi

TÜBİTAK BİLGEM, sistem doğrulamaları, bileşenlerin entegrasyonu gibi faaliyetleri kapsayan IŞIN Projesi'nin ilk aşamasını bu yıl sonunda tamamlayacak.

Yılın geri kalanında ASELSAN tarafından geliştirilen Hedef Takip Sistemi'nin lazer sistemine entegrasyonunun da tamamlanması öngörülüyor.

Projenin ikinci aşamasında IŞIN Lazer Sistemi ve ARMOL'ün geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına, sistem bileşenlerinin tümüyle yerlileştirilmesine yoğunlaşılacak.