Leman Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir için gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi’nin yurt dışında bulunan yazı işleri müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı verdi. Özdemir’in bugün Türkiye’ye giriş yapacağının öğrenilmesi üzerine savcılık harekete geçti.

Ekonomim'e göre, süreç, Leman Dergisi’nde yayımlanan bir karikatürde yer alan isimlerin Hz. Muhammed’i tasvir ettiği iddialarıyla alevlendi. Tepkiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.

DERGİYE MALİ SORUŞTURMA VE ERİŞİM ENGELİ

Soruşturma yalnızca içerikle sınırlı kalmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi hakkında mali bir soruşturma başlatarak yurt dışından finansal destek alıp almadığının araştırılacağını duyurdu. Bu kapsamda derginin X (eski adıyla Twitter) hesabı ile internet sitesine de erişim engeli getirildi.

Aslan Özdemir’in Türkiye’ye adım atmasıyla birlikte gözaltı işleminin uygulanması bekleniyor.