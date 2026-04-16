Levent’teki terör saldırısında yaralı ele geçirilen saldırgan tutuklandı

7 Nisan'da İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent semtinde, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu bina önünde, polis noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili adli süreç devam ediyor.

Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Onur Çelik, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan Çelik cezaevine gönderildi.

Söz konusu olayda güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma yaşanmış, 2 emniyet mensubu yaralanmıştı. Çatışmada 1 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 saldırgan da yaralı olarak ele geçirilmişti.

18 ŞÜPHELİDEN 13’Ü TUTUKLANDI

Olayın ardından düzenlenen zincirleme operasyonlarda hücre ile bağlantılı olduğu belirlenen 18 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13’ü tutuklanmıştı.