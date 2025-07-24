Leyla Aldemir davasında yeni gelişme: Yargıtay, “Eksik araştırma yapıldı” dedi, yeniden yargılamaya hükmetti

Ağrı’nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince onaylanan 7 sanık hakkındaki beraat kararını bozdu.

EKSİK ARAŞTIRMA YAPILDI

Yargıtay ilamında, "Cumhuriyet savcısı, katılan kurum vekili ve katılan Şükran vekilinin temyiz istemleri yerinde görüldüğünden başkaca yönleri incelenmeyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 14 Şubat 2022 tarihli kararının, gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle 'eksik araştırma' yönünden 5271 sayılı Kanunun 302/2. maddesi gereği, tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle bozulmasına karar verildi." denildi.

PAYLAŞIM TARİHİ CESET BULUNMADAN ÖNCEYE AİT

Kararın gerekçe kısmında dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi. 9 Temmuz 2018 tarihli tutanakta, 29 Haziran’da sosyal medya platformu Facebook’ta Tezcan Kıvrak isimli hesaptan “Leyla kızımız dedesinin köyünde dere kenarında ölü olarak bulunmuştur” şeklinde paylaşım yapıldığı belirtildi. Ancak Leyla’nın cesedine 2 Temmuz 2018 tarihinde ulaşıldığı ve ölüm zamanının bu tarihten yaklaşık 3 gün öncesine ait olduğu ifade edildi.

Bu nedenle Yargıtay, söz konusu paylaşımın yapıldığı hesabın tespit edilmesi, paylaşımı yapan kişinin kim olduğunun belirlenmesi, beyanlarının alınması gerektiğini vurguladı.

Gerekçeli kararda ayrıca, davaya ibraz edilen CD içeriklerinin aleniyet taşıdığı ve olayın aydınlatılmasına katkı sağlayabileceği belirtildi. Bu bağlamda, CD’deki görüntülerde yer alan kişilerin tespit edilmesi, konuşma içeriklerine dair beyanlarının alınması ve AFAD görevlilerinin tanıklıklarının önemine dikkat çekildi.

DOSYA YENİDEN AĞRI’YA GÖNDERİLDİ

Karar kısmında, “Dosyasının Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdine” karar verildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

4 yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de ailesiyle Ramazan Bayramı ziyareti için gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuştu. Küçük kızın cansız bedenine 18 gün sonra, köye 2 kilometre mesafede akarsu kenarında ulaşılmıştı. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Leyla, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

YUSUF A. MÜEBBET ALDI, SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim 2020’de görülen duruşmada Leyla’nın amcası Yusuf A.’yı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Ancak Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, delillerin yetersizliği ve usul eksiklikleri gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Yusuf A. tahliye edildi.

Yeniden yapılan yargılamada tüm sanıklar tekrar beraat etti. Bu karar da Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek hükmün bozulmasını talep etti ve Yargıtay da bu talebi yerinde bularak dosyayı yeniden yargılama yapılması için Ağrı’ya gönderdi.