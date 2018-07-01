Ağrı'da Ramazan bayramının birinci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla hâlâ bulunamadı. Her yeri didik didik arayan ekipler, şüphe uyandıran bölgeleri kazarak kontrol ediyor.

Ramazan bayramın birinci günüydü. Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için dedesinin evine gitti. Küçük Leyla, kapının önünde oynarken bir anda kayboldu. Kayboluşunun üzerinden ise 17 gün geçti.Ağrı'da, sırra kadem basan küçük Leyla'yı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ekipleri, JAK timi, korucular ve avcıların katıldığı aramalarda, kadavra arama köpekleri de kullanılıyor.Köy ve çevresini didik didik arayan ekipler, şüphe uyandıran bölgeleri de kazarak kontrol ediyor.Metruk binalardan köyde ve çevresindeki yumuşak zemine sahip yerler en ince ayrıntısına kadar gözden geçiriliyor.Arama çalışmalarına katılanlar büyük bir özveri ile çalışıyor. Herkesin tek isteği dünyalar güzeli Leyla'ya sağsalim ulaşmak.