Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme amca Yusuf Aydemir hakkında hükmünü verdi

"AĞLADIM DİYE BANA BUNU REVA GÖRDÜLER!"

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Savunmasını yapmak üzere kürsüye çıkan amca Yusuf Aydemir, "Yemin ederim Allah’a suçum günahım yok, suçsuz yere içeride yatıyorum. Ben ağladım diye bana bunu reva gördüler" diyerek suçsuz olduğunu dile getirdi.