Leyla Aydemir cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme amca Yusuf Aydemir hakkında hükmünü verdi
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan sonra ölü bulunan Leyla Aydemir davasında mahkeme kararını açıkladı.
Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan davanın dördüncü duruşması tamamlandı.
Oturuma tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir ile tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve Ayşe Artam katıldı. Leyla Aydemir’in annesi ve babası ise duruşmada yer almadı.
"AĞLADIM DİYE BANA BUNU REVA GÖRDÜLER!"
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Savunmasını yapmak üzere kürsüye çıkan amca Yusuf Aydemir, "Yemin ederim Allah’a suçum günahım yok, suçsuz yere içeride yatıyorum. Ben ağladım diye bana bunu reva gördüler" diyerek suçsuz olduğunu dile getirdi.
Dosya kapsamında yargılanan diğer sanıklar Ayşe Artam, Besim Dursun, Hatun Dursun ve 8 yıldır dosya içeriğini bilmeden yargılandığını belirten Mehmet Ali Aydemir de benzer şekilde suçsuz olduklarını ifade ederek mahkemeden beraat talebinde bulundu.
Karar öncesinde yasal sürece dair değerlendirmelerde bulunan Mahkeme Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Dosya kapsamındaki tüm deliller, taraf beyanları ve yargılama sürecinde toplanan deliller birlikte değerlendirilmiştir. Gerekçeli kararımızda da ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, ceza yargılamasında delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi geçerlidir. Bu ilkenin tek sınırı, delillerin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmasıdır"
Kısa bir aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yusuf Aydemir'e 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da ayrıca 6 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanığın mevcut tutukluluk halinin hükmen devam etmesini kararlaştırdı.
Yargılanan diğer tüm sanıkların ise üzerlerine atılı suçların sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Kararın detaylarını barındıran gerekçeli kararın yasal süresi içinde yazılarak taraflara tebliğ edileceği belirtildi.
Duruşmanın sona ermesi ve kararın açıklanmasının ardından Yusuf Aydemir’in akrabaları arasında tansiyon yükseldi.
Çıkan arbedeye bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri müdahale etti. Kavgaya karışan kişiler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.