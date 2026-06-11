Leyla Aydemir davasında acılı anne konuştu: "Kimin yaptığını bilsem kendi ellerimle hesap sorarım!"

Bir önceki celseye avukatsız katılan Leyla A'nın ailesi, bu duruşmada da salonda avukatsız olarak yer aldı. Hakim karşısına çıkan anne Şükran A., davada kendisini temsil etmesi için mahkemeden yeni bir avukat talebinde bulundu.

Duruşmada sanıklar A.A, Y.A, H.D, B.D ve Y.A salonda hazır bulunurken, diğer sanıklar M.A ve M.A.A duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.