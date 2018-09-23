Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir, Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel'i ziyaret ederek acısını paylaştı.

Çocukları aynı kaderi yaşayan Güzel ve Aydemir, bir araya gelerek gözyaşı döktü.



Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leyla Aydemir'in annesiyle aynı acıları yaşadıklarını söyledi.



Acıyı kendilerine yaşatanların idam edilmesini istediklerini ifade eden Güzel, "Sesim çıkmıyor, buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çocuğumu böyle yapanın idam edilmesini istiyorum. Leyla'ya da Sedanur'a da, bu acıyı yaşatan idam edilsin." diye konuştu.



"Çantası, kalemi evde, arkadaşları okulda"



Güzel, kızının arkadaşlarının okula gittiğini anımsatarak, "Çocuğumdan ne istediniz ? Daha 9 yaşında. Çantası, kalemi evde, arkadaşları okulda. Ne istediniz çocuğumdan?" diyerek, yaşananlara tepki gösterdi.



Leyla Aydemir'in bulunması için sürekli dua ettiğini kızının sonunun da Leyla gibi olduğunu belirten Güzel, "Sonu Leyla gibi oldu. Leyla için de dua ediyordum, bir yerden çıksın, gelsin diye, o da süt içiyordu. Allah bunu yapanların yanına bırakmasın." ifadelerini kullandı.



"Çok zor bir acı anne olan anlar"



Ağrı'da dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in annesi Aysel Aydemir ise Sedanur'un annesiyle aynı acıyı paylaştığını dile getirdi.



Aydemir, "Aynı acıyı paylaşıyoruz, bunu yapanların idam edilmesini istiyoruz. Kim olursa olsun idam istiyoruz. Allah kimseye göstermesin, çok zor bir acı, anne olan anlar. Söylenecek bir laf yok, sözün bittiği yerdeyiz." dedi.