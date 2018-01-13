TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ocak 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 11 Ocak'taki 48'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı
TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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