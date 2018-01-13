banner965
İptal haberleri art arda geliyor
İptal haberleri art arda geliyor
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
Şamil Tayyar'dan 679 sayılı KHK yorumu
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki

Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Zana'nın "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık" gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın birinci yasama yılı ile ikinci yasama yılı 1 Ocak 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmaması nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 11 Ocak'taki 48'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hdp #HDPli Zananın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Resmi Gazetede #leyla zana
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Irak Türkmenlerinden seçimlerde “ittifak“ kararı
Sonraki Haber
Lübnan, ABD'de ortaya çıkan çalıntı tarihi eserlerini geri aldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.