HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği, TBMM'de yapılan oylama sonrası devamsızlık nedeniyle düşürüldü. Zana'nın vekilliğinin düşürülmesine ilk tepkiler geldi

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Leyla Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Leyla Zana öyle kabul-ret oylarına sığacak bir şahsiyet değildir. O sonsuza kadar Türkiye'de vekildir." dedi.



Kerestecioğlu, TBMM Genel Kurulunda, Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili söz aldı.

Gruplarının gergin bir dönem geçirdiğini belirten Kerestecioğlu, "Bu Meclis'te altıncı kez milletvekilliği düşürülüyor. Zana öyle kabul-ret oylarına sığacak bir şahsiyet değildir. O sonsuza kadar Türkiye'de vekildir. Dört yıl sonra yine onun vekilliğini düşürmek AKP iktidarına ve sizlere nasip olmuştur. Bu gerçekten Meclis adına utanç verici bir durumdur." diye konuştu.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da AK Parti sıralarının Zana'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin oylama öncesi uzun süredir şahit olmadıkları kadar yoğun bir kalabalıkla dolduğunu ifade ederek, alınan kararın, tarihi bir utancın tekrarından çok daha fazla anlamlar taşıdığını söyledi.



HDP'liler Genel Kurul salonundan ayrıldı

Zana'ya geçmişte de bu Meclis'te tarihi bir ayıp yapıldığını savunan Sancar, "Leyla Zana'nın vekilliği buradaki oylarla düşemez. Leyla Zana bu ülkede barışın, onurlu yaşamın, kimliğine ve kişiliğine sahip çıkma iradesinin sembolüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın bir utanç vesilesi olduğunu, iktidarı bu utançla baş başa bırakacaklarını ifade eden Sancar, HDP olarak birleşimin bundan sonraki kısmına katılmayacaklarını bildirdi.

Sancar'ın konuşmasının ardından HDP milletvekilleri toplu olarak Genel Kurul salonundan ayrıldı.



"AK Parti özgürlükleri genişleten bir partidir"

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise yerinden söz alarak, yapılan oylamanının Karma Komisyonunun Genel Kurula gönderdiği bir raporun değerlendirmesi olduğunu belirterek, Zana'nın anayasaya uygun şekilde yemin etmediğini, 212 birleşim Genel Kurul çalışmalarına katılmadığını belirtti.



Muş, "Dolayısıyla 'eskinin kötülüklerini, yanlışlıklarını geçtiniz. Bu madalyayı boynunuza takabilirsiniz' gibi ifadeleri reddediyoruz. Bu ifadeleri kullananlar, kendilerine milletin hangi madalyayı uygun gördüğünü çok iyi biliyorlar. O madalyayı takıp gezebilirler. AK Parti reformist bir partidir, özgürlükleri genişleten, demokrasinin güçlenmesi için mücadele eden bir partidir. Bu özelliklerini hiçbir zaman kaybetmemiş ve kaybetmeyecek bir partidir. Partimize yönelik ortaya atılan ithamların tamamını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.